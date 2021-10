La Miwa Benevento batte Agropoli e resta a punteggio pieno Sanniti devastanti dopo il primo quarto con i 23 punti del lituano Alunderis.

La Miwa Energia Cestistica Benevento centra la seconda vittoria in altrettante sfide nel campionato di serie C Gold. Sanniti perfetti all’esordio casalingo al Palasport di San Giorgio del Sannio contro la New Basket Agropoli, vittima sacrificale di turno per la compagine allenata da coach Adolfo Parrillo.

I “cinghiali” non sono partiti fortissimo regalando qualche canestro di troppo agli avversari nel primo quarto chiuso sotto 16-19, ma è normalissimo per una squadra molto giovane che lavora insieme da soli 50 giorni che poi ha risolto la questione con semplicità vincendo 94-59.

La mano di Parrillo inizia a vedersi ma serviranno ancora tanti allenamenti per raggiungere l’intesa migliore. In casa sannita da sottolineare le prestazioni del lituano Alunderis, che ha chiuso con 23 punti a referto, e di Manisi con 18. Bene anche Smorra e Ordine (15) e il solito Rusciano che ha giganteggiato sotto canestro permettendo alla squadra di giocare tanti possessi offensivi e di essere presente a rimbalzo anche in difesa. Rusciano del resto in questa categoria può e deve fare la differenza in una squadra che, non ha l’obbligo di vincere il campionato, ma può lottare per le zone alte.

Il progetto triennale, viste le prime uscite, è stato impostato benissimo, ma le prossime partite diranno sicuramente di più. Nel terzo turno di serie C Gold è in programma una sfida affascinante, quella in trasferta contro il Basketball Lamezia a cui la Miwa Energia Cestistica Benevento si presenta a punteggio pieno dopo due successi che danno enorme morale alla giovane squadra di coach Parrillo.