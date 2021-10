Accademia Volley, la prima in B2 dopo tre anni è una grande vittoria interna La Fidelis Torretta è stata battuta per 3-0 al debutto stagionale.

Nella prima giornata del campionato nazionale di Serie B2 le giallorosse superano la Fidelis Torretta (KR) con il punteggio di 3-0 (25-21, 29-27, 25-16) e festeggiano con una vittoria il loro debutto stagionale.

In una Palestra Rampone finalmente a porte aperte, le beneventane capitalizzano al massimo una partita iniziata non in modo brillante, soffrono nel secondo set, il più tirato del match, annullando ben quattro palle set alle avversarie per poi dominare letteralmente nella terza e ultima frazione imponendo, finalmente, il proprio gioco bello e spumeggiante. Una vittoria sicuramente meritata per l'Accademia, che ha schierato nel sestetto titolare i suoi nuovi arrivi rispetto alla passata stagione Valentina e Lorenza Russo (devastante il suo terzo set!), protagoniste di una prova in crescendo e che alla fine sono risultate anche le due migliori realizzatrici per le beneventane, rispettivamente con 9 e 14 punti a referto. Il 3-0, tuttavia, è un risultato un pò bugiardo soprattutto per la Fidelis Torretta che ha trovato nel capitano Murru un terminale implacabile per tutta la gara, ma che deve recriminare per i troppi errori gratuiti (ben 17 solamente nel primo set) e le quattro palle set sprecate nel corso della seconda frazione, fattori che hanno impedito alle calabresi di ambire ad un risultato diverso.

L'Accademia porta a casa il bottino pieno e bagna come meglio non poteva il proprio ritorno in B2 a distanza di tre stagioni dall'ultima apparizione nella categoria. La formazione giallorossa ha subito dimostrato grande compattezza e maturità, in particolare nelle prime due frazioni, e ritrovato la solita Pericolo, decisiva soprattutto nel secondo set con la sua classe proverbiale. Da segnalare anche l'esordio assoluto in B2 per Giorgia Guerriero e Sabrina Ricciardi, la seconda subentrata proprio nel finale di partita, alla prima presenza in un campionato nazionale.

Le giallorosse si godono il successo e si preparano alla prima trasferta stagionale, la prima delle quattro previste in terra calabrese, quando domenica prossima saranno impegnate contro la Pallavolo Crotone, vittoriosa ieri per 3-1 sul campo della Battipagliese.