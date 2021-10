La Contrader Volare Benevento soffre ma vince con merito al quinto set Coach Nanni può essere soddisfatto, le sue ragazze hanno dimostrato cuore e carattere.

Sofferta e per questo anche più bella. La prima partita stagionale in B2 per la Contrader Volare Benevento è stata emozionante, complicata ma alla fine dolcissima per la vittoria arrivata al tie-break. Le ragazze di coach Luca Nanni hanno sfidato una compagine organizzata e ben strutturata come la Volley Reghion di Reggio Calabria, che viene accreditata come una delle formazioni più pericolose del girone “O”.

Sono servite oltre due ore di gioco per avere la meglio sulle calabresi che nel primo set hanno sorpreso le padrone di casa imponendosi 26-24. La reazione però è stata importante e ha strappato sicuramente qualche sorriso a coach Nanni visto che le sue ragazze hanno vinto il secondo parziale 25-21 e il terzo 25-23 sfruttando al meglio le occasioni costruite.

Nel quarto le calabresi hanno difeso meglio, sono riuscite a mettere la testa avanti nel punteggio portando a casa il parziale per 25-19 allungando la sfida al tie-break che è diventato subito un piccolo esame di maturità per entrambe le squadre. A superarlo a pieni voti, mostrando di avere cuore e carattere, è stata la Contrader Volare Benevento che grazie al 15-10 finale ha potuto festeggiare il primo successo e incamerare due punti importanti per la classifica. Nel prossimo turno le ragazze del presidente Aldo Quarantiello saranno impegnate nella lunga trasferta di Crotone dove sfideranno la Fidelis Torretta reduce dal ko contro l’Accademia Volley per 3-0.