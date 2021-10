Pallamano Benevento, Rui Carvalho:"Grande cuore, i ragazzi sono dei guerrieri" Dopo la vittoria contro l'Atellana dell'ex Boglic il neo tecnico giallorosso ha esaltato i suoi.

Non è stato un esordio facile per Rui Carvalho nel campionato di serie A2 di Pallamano. Il tecnico portoghese ha dovuto sfidare un maestro della categoria come Jaksa Boglic, ex giallorosso che conosceva benissimo la squadra rivale. Avvio di campionato reso ancora più complicato dai forfait arrivati negli ultimi giorni, ma nonostante questo la Pallamano Benevento ha regalato il primo successo al tecnico lusitano. Il 20-19 finale ha portato in dote anche i primi due punti in classifica.

“È una vittoria importante perché era fondamentale partire bene, ma ci sono tante cose da migliorare. Se lo faremo, allora credo proprio che diventeremo una grande squadra".

Rui Carvalho è fiducioso. Ha visto una squadra con un grande cuore e questo è il miglior biglietto da visita che il gruppo giallorosso potesse presentare al proprio allenatore. L’ Atellana si è dimostrata squadra fastidiosa, averla battuta è una grande iniezione di morale.

"I derby sono partite particolari, si giocano più col cuore che con la testa. Analizzeremo le cose che non sono andate bene, nel frattempo ci prendiamo questi due punti. Sul piano del cuore e dell'orgoglio i ragazzi sono stati straordinari, dei veri guerrieri. Hanno combattuto fino alla fine dimostrando di voler vincere a tutti i costi. Ci saranno però partite che dovremo vincere anche con la testa e lì dovremo farci trovare più che pronti”.

L’obiettivo è chiaro. La Pallamano Benevento è stata costruita per dare filo da torcere anche alle big. Rui Carvalho lo sa bene e già da oggi potrà lavorare su quello che non gli è piaciuto nella prima uscita perché sabato si va a Palermo per sostenere un altro importante esame di maturità.