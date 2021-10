Forex San Salvatore, Campanile: "In B1 non ci saranno sfide semplici" Il massimo dirigente ha parlato dopo il primo successo nella nuova categoria della sua creatura.

Vincere all’esordio era l’obiettivo. La Forex Olimpia San Salvatore l’ha centrato convincendo sul piano del gioco e della voglia messa in campo. Il gruppo guidato da coach Francesco Eliseo ha avuto un solo passaggio a vuoto nel terzo set, poi ha chiuso la pratica incamerando i primi punti contro il Castellana Grotte. Una vittoria che ha dato grande soddisfazione al presidente Campanile. “È stata una gara molto combattuta soprattutto in alcune fasi di gioco. Era comunque il nostro esordio assoluto in Serie B1, evento storico per la nostra società, e sapevamo che questo avrebbe potuto crearci dei problemi. Nonostante l’emozione iniziale siamo stati bravi a gestire i vari momenti della gara e l’atteggiamento delle ragazze mi è piaciuto molto perché sono subito riuscite a capire il livello di gioco di questo campionato dove non ci saranno sfide semplici. Ogni gara sarà sempre tiratissima e da affrontare con il massimo impegno e la giusta concentrazione. Dovremo sempre farci trovare pronti e lavorare in maniera costante. Solo così potremmo ben figurare e toglierci delle soddisfazioni”. Vittoria storica che magari andrà bissata già sabato prossimo a Terrassini, in provincia di Palermo contro la Duo Rent. Un successo in trasferta è il sogno su cui lavorano in questa settimana coach Eliseo e le sue ragazze, pronte ancora una volta a stupire e lottare per tutti i supporters che in questa avventura sono vicini alla squadra.