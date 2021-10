Tennis, TC 2002 Benevento: ottimi risultati nel "Circuito Giovanile Campano" Nella tappa casalinga sono arrivati tre successi per gli allievi del circolo sannita.

Il Tennis Club 2002 ha ospitato dal 2 al 17 ottobre a Benevento la tappa del “Circuito Giovanile Campano” a cui hanno preso parte ottanta atleti suddivisi nelle varie categorie dall’under 10 all’under 18. Tanti gli spunti tecnici interessanti e i match di alto livello visti sui campi del circolo guidato dal presidente Marco Fusco, che si conferma ancora una volta punto di riferimento per il tennis sannita.

Ottimi i risultati raggiunti dai giovani allievi del TC 2002 del direttore tecnico Antonio Leone che hanno vinto i tornei under 14, 16 e 18 maschili con Emanuele Papa e Francesco Pallavanti, bravo ad imporsi nelle due categorie maggiori.

Buoni i piazzamenti anche di Francesco Romano, ko nella finale under 16 contro il compagno di squadra, di Flavio Ruggiero che si è fermato nei quarti nella stessa categoria e di Emanuele Papa e Giulio Verdino arrivati in semifinale.

Nelle categorie femminili ottimo risultato per Federica Papa, sconfitta solo in finale nel torneo under 16 da Francesca Cesare dopo una lunga battaglia conclusa col risultato di 2-6 6-2 10-8 al super tie-break.

Di seguito tutti i risultati delle varie categorie maschili e femminili:

Under 10 Maschile – Antonio Gambacorta-Samuel Lo Calzo 6-1 6-2

Under 10 Femminile – Lorenza Fatima Cesare-Angela Gambacorta 6-1 6-0

Under 12 Maschile – Matteo Campana-Antonio Pio Puzio 7-6(4) 6-2

Under 12 Femminile – Giorgia De Blasio-Francesca Masoni 6-0 6-1

Under 14 Maschile – Emanuele Papa-Donato Cerrone 7-5 2-6 10-6

Under 14 Femminile Maya Amicone-Michela Barisciani 6-2 6-0

Under 16 Maschile – Francesco Pallavanti-Francesco Romano 6-3 6-3

Under 16 Femminile – Francesca Cesare-Federica Papa 2-6 6-2 10-8)

Under 18 Maschile – Francesco Pallavanti-David Petruziello 6-3 6-3