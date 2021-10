Miwa Benevento, a Lamezia primo esame per la truppa di Parrillo Palla a due domenica alle 19:00, la squadra raggiungerà la Calabria nella giornata di sabato.

Dopo due ottime vittorie, in trasferta a Sant’Antimo e in casa contro Agropoli, la Miwa Energia è pronta alla trasferta sul campo del Basketball Lamezia.

Una sfida sicuramente interessante contro una squadra ben costruita e che vorrà riscattarsi dall’ultima giornata. I calabresi, infatti, dopo aver vinto in casa 95-68 contro Roccarainola sono caduti a Sala Consilina sotto i colpi dell’ex sannita Taylor Garcia, capitolando con un punteggio finale schiacciante di 94-70.

La squadra allenata da coach Barillà ha nella guardia greca Alessandro Sakelliarou, classe 2000 ed ex B ellenica, il suo miglior marcatore con 47 punti ed un fantastico 23,5 per gara. I tifosi della Miwa Energia, inoltre, ricordano di certo il play argentino Rodrigo Monier (già 32 punti all’attivo) che nella scorsa stagione era già tra le fila di Lamezia. Infine, a lottare sotto canestro ci sarà anche Emanuel Terreni, brasiliano classe 2000 e 205cm ex Omegna in Serie B. Il nuovo acquisto è di certo uno dei giocatori chiave (28pt in questa stagione) a cui rivolgere una attenzione in più.

In casa Miwa tutti disponibili per provare a piazzare il “3 in a row” in campionato e portarsi a 6 punti pieni.

“Affrontiamo una squadra esperta con giocatori importanti, andiamo a Lamezia per far bene ma consapevoli di dover perseguire una crescita passo dopo passo - le parole di Coach Adolfo Parrillo - E’ la prima di tre gare importanti ma ora pensiamo solo alla prossima, su un campo tutt’altro che semplice”.

Si segnala il match clou della terza giornata, oltre a quello proprio tra Lamezia e Benevento, tra la Juvecaserta Academy e Pallacanestro Salerno (a porte chiuse) che potrebbe fornire le prime indicazioni sui pesi effettivi del roster del campionato.

La Miwa Energia si radunerà Sabato 23 al PalaAdua per partire alla volta di Lamezia e pernottare in loco, prima di affrontare i calabresi Domenica 24 alle ore 19:00 al PalaSport di Lamezia.