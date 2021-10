Pallamano Benevento, la prima trasferta siciliana è sempre un duro esame Giallorossi impegnati sabato alle 16:00 contro Palermo.

Una delle grandi difficoltà del torneo di serie A2 maschile di Pallamano è sono le lunghe trasferte in terra siciliana. Dopo la partenza ottimale con la vittoria nel derby contro l’Atellana Aversa dell’ex Jaksa Boglic, la Pallamano Benevento si appresta a tornare in campo proprio in Sicilia e precisamente a Palermo. Cogliere un successo in trasferta sarebbe importantissimo ma non sarà facile. Gli uomini di Rui Carvalho ci proveranno ma le assenze sono ancora importanti. Chi ci sarà e indosserà i panni del leader, è sicuramente il neo acquisto Vincenzo Laera. Il pugliese vuole fare grandi cose in giallorosso e ha cominciato alla grande nel primo match disputato fino all’episodio dell’espulsione. Contro Palermo però servirà qualcosa in più.

“Conosciamo il Palermo, è una squadra in grado di battere chiunque. Questo perché il gruppo è rodato, essendo composto da giocatori che stanno insieme da tempo e si trovano alla perfezione sotto la guida di coach Ninni Aragona. Sarà necessario curare ogni dettaglio e dare tutto ciò che abbiamo per tornare a casa con un risultato positivo". In merito alla prima uscita, Laera è chiaro: “Ho sofferto nel finale insieme alla squadra, è stata dura ma per fortuna è andato tutto bene. Di quella partita ci prendiamo volentieri il risultato ma siamo i primi a sapere che va migliorata di tanto la prestazione. La mente adesso è totalmente rivolta a questa trasferta. Ci siamo allenati bene anche se purtroppo gli infortuni in questo periodo ci perseguitano. Quando saremo al completo il nostro potenziale salirà notevolmente. Anche perché l'ambiente mi piace, fin da subito ho avvertito il calore della dirigenza, ho percepito cosa rappresenta questa società per il presidente e tutti i suoi collaboratori. Mi hanno trasmesso entusiasmo ed energia dandomi una motivazione in più per dare il massimo e renderli felici".

La squadra è giovanissima, il talento però è tanto, per questo la trasferta di Palermo sarà un vero e proprio esame di maturità. Fischio d’inizio alle 16:00 con al direzione della gara che è stata affidata alla coppia composta da Nunzio Bertino e Sergio Bozzanga.