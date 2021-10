Pallamano, A2: Benevento ko a Palermo Giallorossi in partita solo nel primo tempo, nel prossimo turno sfida casalinga contro Mascalucia.

La prima trasferta in terra siciliana è stata amara per la Pallamano Benevento. Gli uomini di coach Rui Carvalho sono stati sconfitti a Palermo pagando qualche assenza di troppo e soprattutto il solito lunghissimo viaggio che toglie brillantezza dal punto di vista atletico e mentale.

Giallorossi in partita soprattutto nel primo tempo. Palermo ha provato a partire forte per fare il break, ma il massimo vantaggio è stato sul 10-7 al 21’. La reazione ospite è stata ottima fino al meno uno sul 14-13 dell’intervallo. Nella ripresa però i ritmi più alti dei padroni di casa hanno pagato e al 10’ il più sei sul 22-16 ha indirizzato la contesa.

Nulla da fare per il Benevento che ha provato con grande cuore a restare attaccato agli avversari ma non c’è stato nulla da fare. Il match è terminato 35-28 e ha dato indicazioni importanti al coach portoghese che sa bene di dover lavorare ancora su tanti aspetti, ma in queste prime due uscite ha avuto modo an che di vedere le qualità dei suoi ragazzi che essendo molto giovani ancora tempo per amalgamarsi e alzare il livello di gioco.

Sabato prossimo alle 18:30 la Pallamano Benevento tornerà in campo tra le mura amiche ospitando l’As Mascalucia.