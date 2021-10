Calcio a 5, serie A2: Benevento sconfitto dalla Fortitudo Pomezia nel big match Giallorossi in partita nel primo tempo, nella ripresa i padroni di casa hanno dilagato fino al 6-1.

Dopo due vittorie è arrivato a Pomezia il primo ko in A2 del Benevento 5. Nella tana di una delle squadre più attrezzate del girone C gli uomini di Cundari hanno resistito poco più di un tempo. Partita spaccata a metà ripresa da due minuti in cui i padroni di casa hanno segnato per tre volte chiudendo i giochi sul 6-1 per la nuova capolista in solitaria Pomezia che resta a punteggio pieno.

Primo tempo- Il big match non delude le attese con una partenza sprint dei padroni di casa. Dopo appena un minuto e trentasette secondi è Alves Batata a sbloccare la sfida sorprendendo la retroguardia sannita per l’1-0. Pomezia pressa bene, chiude gli spazi con energia e limita le incursioni giallorosse. La coppia Fornari e Lemos sfiora il raddoppio, che invece arriva poco dopo con Mentasti.

Sotto 2-0 il Benevento reagisce e lo fa con la coppia Stigliano-Botta che mette Mejuto in condizione di battere a rete da pochi passi per il 2-1. Il Pomezia torna a premere con decisione nel finale del primo tempo e colpisce un palo con Zanella su assist di Fornari. Sulla ripartenza ci prova Stigliano, che sfiora un clamoroso gol del pareggio.

Negli ultimi due minuti ancora decisivo Matheus che dà prima fastidio a Batata al momento di concludere e poco dopo si ripete su Papù, che dopo esser passato in mezzo a due trova la risposta imperiosa del fenomeno giallorosso.

Il primo tempo si chiude sul 2-1 con Pomezia meritatamente in vantaggio per quanto espresso, ma il Benevento di Cundari ha tenuto bene il campo dimostrando di avere enorme carattere e le qualità per giocarsela anche al cospetto di un avversario sulla carta nettamente superiore.

Secondo tempo- Ripresa inizialmente molto tattica con il Benevento che prova a sfruttare al meglio le situazioni da fermo ma la Fortitudo Pomezia si difende molto bene. La beffa però arriva quando Mentasti ci prova dalla distanza e sulla risposta di Matheus, Luiz Ricardo Andreade Zanella piazza il tap-in vincente che vale il 3-1.

E’ un gol che spacca la partita. Dopo pochi secondi infatti sono ancora i laziali a passare con Fred che realizza il 4-1. Il 5-1 invece è opera di Fornari, mentre a tempo quasi scaduto a porta vuota è stato Papù a fissare il risultato sul 6-1 Poco più di due minuti che hanno chiuso una partita comunque ben giocata dagli uomini di Cundari che hanno messo in campo le proprie armi per limitare una delle migliori squadre del torneo.

Nel prossimo turno, in programa venerdì 29 alle 20:30 al PalaTedeschi, capitan Botta e compagni ospiteranno l'Italpol reduce dalla sconfitta interna per 6-7 contro l'Active Network.