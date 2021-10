Basket, serie C Gold: La Miwa Benevento cade a Lamezia Sanniti battuti 99 a 87 in terra calabrese, domenica sfida in trasferta contro il Bellizzi.

Quella contro il Basketball Lamezia è stata una trasferta amara per la Miwa Energia Cestistica Benevento. Gli uomini di coach Adolfo Parrillo sono stati sconfitti 99 a 87 in un match che già alla vigilia si sapeva poter nascondere tantissime insidie. Attese confermate dalla prestazione dei padroni di casa che sono partiti fortissimo e hanno ipotecato la gara nei primi tre quarti dimostrando, in questa sfida, di avere più certezze rispetto ai rivali. Monier e Sakellariou hanno messo a referto rispettivamente 30 e 29 punti indirizzando il match finito 99 a 87 e vinto dalla squadra di coach Barilla che può essere molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi.

Per la Miwa Energia Cestistica Benevento si tratta del primo passo falso, che in un progetto di crescita ci può stare, dove non tutto però va buttato. La squadra ha dimostrato di avere tanti punti nelle mani e questo è importante anche se le difficoltà palesate in fase difensiva costringeranno Parrillo ad un duro lavoro. Bene in fase realizzativa il lituano Alunderis con 21 punti e il solito Smorra con 16. Domenica si torna in campo per il riscatto, ancora in trasferta, questa volta contro il Basket Bellizzi.

Tabellino.

BASKETBALL LAMEZIA – CESTISTICA BENEVENTO 99-87 (28-26, 52-38, 81-63, 99-87)

BASKETBALL LAMEZIA: Romeo 5, Spasojevic 7, Monier 30, Tartamella 5, Terreni 12, Conti, Ferretti 7, Sakellariou 29, Giampà F , Grande, Miscimarra, Giampà G 4. Coach: Barilla

CESTISTICA BENEVENTO: Papa, Manisi 14, Cotugno, Naddeo 2, Smorra 16, Rianna 6, Ordine 13, Gift 4, Alunderis 21, Laudando, Damiano, Rusciano 11. Coach Parrillo.