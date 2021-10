Volley, B2: Contrader Volare ko contro la Fidelis Torretta Le ragazze di coach Nanni hanno perso 3-0, nel prossimo turno ospiteranno la Pallavolo Crotone.

Il successo all’esordio contro la Volley Reghion Reggio Calabria aveva dato morale alla Contrader Volare Benevento. Meglio di così non si poteva iniziare, ma la prima trasferta ha riservato un finale molto amaro alla squadra di coach Nanni. A Crucoli, in provincia di Crotone, le sannite sono state travolte dalla Fidelis Torretta, che nella prima uscita aveva perso per 3-0 a Benevento contro l’Accademia giocando un grande secondo set.

Le calabresi tra le mura amiche hanno impresso subito ritmi alti alla partita difendendo meglio delle avversarie e chiudendo senza affanni il primo set per 25-13. Nel secondo la Contrader Volare ha provato ad opporsi maggiormente ma senza mai trovare il guizzo giusto per mettere in maniera decisa la testa avanti nel punteggio. Anche il secondo parziale ha premiato la squadra di casa per 25-19, il parziale più lottato è stato il terzo terminato 25-21. Il 3-0 finale regala i primi punti in stagione alle crotonesi, mentre la Volare resta ferma a quota due.

Nel prossimo turno, in programma sabato 30, la Volare Benevento affronterà in casa la Pallavolo Crotone, reduce da un netto ko per 3-0 contro l’Accademia Volley.