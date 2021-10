Alla "Strasalerno Half Marathon" titoli per due atleti dell'Amatori Benevento Tedesco e Tarantino hanno vinto le rispettive categorie con ottimi tempi sulla mezza maratona.

Il circuito del grande podismo è ripreso da qualche settimana. Un bene perché in tanti aspettavano il famoso via libera dopo un 2020 con pochissimi eventi. Domenica 24 ottobre a Salerno è andata in scena la “Strasalerno Hal Marathon”, gara in cui sono stati messi in palio i titoli regionali master sia a livello individuale che societari sulla classica distanza dei 21,097 km che indica la mezza maratona.

Distanza sempre complicata da interpretare e da affrontare ma che ha visto protagonista, nella giornata di ieri, anche gli atleti dell’Amatori Podismo Benevento che hanno raccolto ottimi risultati. Emma Tedesco ha conquistato il titolo di campionessa regionale della categoria SF40 concludendo la sua fatica in 1h38:43.

Successo anche per Gerardo Tarantino che si è laureato campione regionale di mezza maratona nella categoria SM75 col crono di 1h:46.03. Belle soddisfazioni che ripagano questi atleti dei tanti sacrifici fatti nel corso degli anni e soprattutto nei mesi in cui anche correre era diventato molto complicato.