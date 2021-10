Puglianello e Villa Marchitto: la nuova scoperta del ciclocross Domenica 31 ottobre “ouverture” del Mediterraneo Cross

Sale la febbre da ciclocross in Campania, soprattutto nella valle Telesina: è quasi tutto pronto domenica 31 ottobre a Puglianello, una nuova scoperta del circus del Mediterraneo Cross che ha già esplorato alcune località vicine come San Salvatore Telesino, Telese Terme e Cusano Mutri grazie soprattutto alla continua attenzione da parte degli organizzatori della New Valley-Ciemme Sport.

Dando priorità alla bellezza del territorio circostante, le aspettative di successo sono molto alte per una manifestazione di grande interesse ed uno scenario unico, riconosciuto alla location di Villa Marchitto.

La struttura, costruita nell’Ottocento, agli inizi del secolo scorso passò ad Orsola Marchitto (da qui il nome) che alla sua morte donò l’abitazione ai Frati Minori che a loro volta passò il complesso prima ai frati di Benevento e poi a quelli residenti in Faicchio. La casa in stato di abbandono fu acquistata dal comune nel 2013, ristrutturata ed aperta ad iniziative di vario genere tra il sociale, la pittura e le sfilate di moda, ma per lo sport del ciclocross è una prima volta in assoluto.

Al suo interno è stato preparato il percorso della lunghezza di circa 3 chilometri circa che si snoda in un ampio prato di 15.000 metri quadrati e prosegue lungo le vie ciottolate del centro storico, costeggiando il Castello dei Baroni e i suoi giardini, per fare ritorno a Villa Marchitto.

Per accedere al campo gara, si dovrà esibire il certificato verde Covid-19, del quale sono esenti solo gli under 12, come disposto dalle nuove normative federali.

Luigi Cofrancesco, responsabile del comitato organizzatore: “Siamo pronti ad accogliere a braccia aperte i protagonisti dell'evento di ogni età, ai quali facciamo un grosso in bocca al lupo. Il più grande ringraziamento va alle istituzioni locali e agli sponsor che rendono possibile lo svolgimento di questa manifestazione che va a collocarsi nel ponte di Ognissanti. Un’occasione in più per visitare le nostre zone e la vicina Benevento, oltre a sporcarsi di fango, sportivamente parlando, con la gara di ciclocross”.