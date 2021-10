Forex Olimpia San Salvatore, l’orgoglio della Valle Telesina Campanile: “Orgogliosi di rappresentare la nostra terra in tutta Italia”.

Quella in B1 sarà comunque una grande avventura per la Forex Olimpia San Salvatore Telesino. L’obiettivo della società è quello di mantenere la categoria e crescere confrontandosi con realtà molto importanti. Le due giornate già disputate hanno portato in dote cinque punti, bottino importante anche se c’è un po’ di rimpianto per il punto lasciato per strada nella trasferta siciliana di Terrasini. “Peccato, potevamo chiudere prima il match ed invece ci siamo complicati la vita. Siamo solo alla seconda di campionato e va bene così ma c’è tanto da lavorare”. Il presidente Campanile sa bene quanto possa essere importante ogni punticino ma è comunque soddisfatto del bilancio delle prime due partite. Solo tre anni fa nessuno nella valle telesina avrebbe immaginato di avere una squadra in B1, invece il massimo dirigente e suoi collaboratori hanno regalato alla pallavolo sannita questa grande soddisfazione. La B1 è un traguardo non solo sportivo. “Siamo orgogliosi –ha sottolineato Campanile - di portare il nome di San Salvatore e della Valle Telesina in tutta Italia e questo, oltre tutto, è la vittoria più grande”.

Una vittoria è il sogno legato anche alla prossima sfida. Sabato, alle 18:30, a San Salvatore Telesino arriva la capolista del girone, la Sanitaria Sicom Messina, unica formazione a punteggio pieno nel girone F, con sei parziali vinti e nessuno perso. Un primato che la Forex Olimpia San Salvatore potrebbe prendersi con una vittoria, ma la sfida si annuncia molto complicata.