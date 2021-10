Benevento 5, Di Luccio: "Non vedevo l'ora di fare l'esordio in A2" Dopo tre giornate di squalifica tornerà a disposizione per la gara di venerdì con l'Italpol.

Antoni Di Luccio è stato uno dei protagonisti della promozione in serie A2 del Benevento 5. La sua grinta e le sue giocate sono state importanti e torneranno ad esserlo dalla sfida di venerdì sera contro l’Italpol. Un giocatore importante per mister Cundari che avrà una rotazione in più in una sfida che sarà molto complicata.

Di Luccio ha saltato le prime tre partite stagionali per la squalifica subita dopo l’espulsione nella finale play off della scorsa stagione. Ora il tempo di fare il tifo dagli spalti è finita, finalmente è giunto il momento della prima in A2 anche per lui. “Mi è mancata la settimana d’attesa per la partita“ ha spiegato.

“Aspettavo con ansia il momento dell’esordio in A2, sono emozionato ma ho anche tanta voglia”. Di Luccio è rimasto sorpreso dalla partenza sprint del Benevento 5. “Le altre squadre hanno diversi stranieri e sono molto forti, noi siamo gli stessi dello scorso anno con un paio di rinforzi in più. Abbiamo vinto già due partite contro il Cus Molise e lo Sporting Sala Consilina perdendo solo con la Fortutudo Pomezia che sono convinto che lotterà per vincere il campionato”.

Domani al Palatedeschi, fischio d’inizio alle 20:30, arriverà l’Italpo. “Si tratta di una società che fa da anni questa categoria, ha giocatori esperti che affronteremo con tanta umiltà, voglia di difendere e correre per portare a casa il risultato”. Il calcettista campano chiude con un invito ai tifosi. “Venite a sostenerci che abbiamo bisogno di voi”.