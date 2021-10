Basket, Soel Benevento: domenica arriva la Virtus Ariano Le irpine faranno visita alle sannite, entrambe le squadre hanno quattro punti in classifica.

Il torneo di serie B della Soel Virtus Academy Benevento era iniziato nel migliore dei modi. Due vittorie convincenti che hanno dato grande morale a tutto l’ambiente e fiducia per vivere un campionato da protagonista. Il primo ko è arrivato in trasferta, precisamente contro la Free Basket Scafati nel terzo turno per 63-50.

Partita dove le sannite non sono riuscite ad esprimersi al massimo ma si tratta di una squadra che ha poco “vissuto” alle spalle e ha bisogno ancora di match per migliorare i propri meccanismi sia in fase di possesso che in difesa. Dunque niente allarmismi in casa Soel Benevento dove agli ordini di coach Giulio Musco, che dalla sua ha una grande esperienza per gestire tutte le situazioni, Kinga Piedel e compagne preparano il secondo match casalingo della stagione.

Domenica al Pala Parente, palla a due alle 18:30, andrà in scena la sfida contro la Virtus Ariano Irpino che come le sannite hanno vinto due delle tre partire fino ad ora disputate. Sarà un altro banco di prova importante in un processo di crescita che dovrà portare la squadra ad essere tra le protagoniste del torneo.