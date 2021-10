Pallamano Benevento, Errico suona la carica per la sfida contro Mascalucia Si gioca alla Palumbo di Salerno sabato alle 18:30.

Il ko di Palermo va cancellato velocemente. In casa Pallamano Benevento c’è tanta voglia di tornare al successo e l’occasione giusta è la partita casalinga contro l’Aetna Mascalucia. Per l’occasione, in attesa che torni disponibile in Pala Ferrara di Benevento, si giocherà alla Palestra Palumbo di Salerno con fischio d’inizio alle 18:30.

La sfida che gli uomini di Rui Carvalho devono vincere contro i siciliani è stata presentata dall’ala destra Francesco Errico: "Di sicuro perdere non fa mai bene, ma questa settimana abbiamo analizzato i tanti errori commessi per provare a non ripeterli. A Palermo abbiamo pagato un'eccessiva imprecisione nei passaggi mettendo insieme troppi errori dai sei metri. A questo si sono aggiunti altri fattori come un viaggio che ci ha rosicchiato tante energie. Sin da inizio settimana ci siamo concentrati anche sui nostri avversari per non farci trovare impreparati". Contro Mascalucia bisognerà sacrificarsi. "Sarà una partita difficile perché anche loro arrivano da una sconfitta. Dovremo stare uniti sbagliando il meno possibile, sono sicuro che a fare la differenza sarà la nostra applicazione, la cura nei dettagli e il mettere in campo esattamente ciò che abbiamo preparato questa settimana. Col mister abbiamo avuto la possibilità di analizzare con delle sedute video le varie situazioni di gioco, ci avviciniamo con ottimismo a questo confronto ma anche con la convinzione che non bisogna lasciare nulla al caso". Errico è tornato a Benevento dopo l’esperienza del 2018-19. "Ho sempre avuto fiducia nella dirigenza e quest'anno ho trovato anche un bravissimo allenatore. Credo nel valore dei miei compagni, alcuni di loro li conoscevo già da tempo, così come l'ambiente. Sento che potremo fare molto bene, l'importante è avere voglia di aiutarsi l'uno con l'altro giorno per giorno".