Miwa Benevento, domenica c'è il derby campano contro Bellizzi La squadra di coach Sanfilippo guida la classifica, i sanniti sono reduci dal ko di Lamezia.

E’ ancora in trasferta l’impegno di campionato della Miwa Energia che, dopo la sconfitta di Lamezia, è attesa a Pontecagnano dalla “capolista” Bellizzi.

La squadra di Coach Sanfilippo, infatti, è al comando con 6 punti insieme a Juvecaserta Academy dopo le vittorie contro BC Irpinia e Basket Potenza in trasferta e quella casalinga contro Sant’Antimo. Squadra molto giovane tra le cui file militano però due senatori d’eccezione ovvero Mauro Di Marco, ala piccola classe ’86 alla ottava stagione tra le fila di Bellizzi e già con 31 punti in stagione, e Gerardo Esposito, classe 83 ex BC Irpinia dopo altre tre stagioni a Bellizzi che ha già messo a segno 47 punti.

Tra i giovani occhio particolare al lituano Vytautas Jakubaitis, guardia ex Zalgiris Kaunas classe 2000, a Fabrizio Trapani, play ex Scandone classe ’98 con già 63 punti in campionato, e al fisico’99 Hendry Engelbrecht.

Per la Miwa Energia tutti disponibili e vogliosi di riscatto dopo la sconfitta in Calabria contro Lamezia. Una partita delicata ma, come spesso detto, il nuovo progetto Miwa impone di vivere il campionato gara per gara con grande fiducia ai giovani e al lavoro dello staff tecnico.

La partita si giocherà Domenica 31 Ottobre alle 18:00 presso la Palestra Polifunzionale di Via Padre Carmelo Gentile di Pontecagnano Faiano.