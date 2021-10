Volley, B2: la Contrader Volare regola in tre set la Pallavolo Crotone Le ragazze di Nanni gestiscono bene l'incontro e portano a casa l'intera posta in palio.

Il ko contro la Fidelis Torretta è stato archiviato nel migliore dei modi. Dopo una sconfitta la migliore medicina è la vittoria e la Contrader Volare Benevento è tornata al successo contro la Pallavolo Crotone nella Palestra dell’Istituto Alberti. La squadra di coach Luca Nanni ha giocato una buona pallavolo trovando fin dall’avvio certezze e imponendosi nel primo set 25-20.

La musica non è cambiata nel secondo parziale con le sannite padrone del campo e brave a fare ancora il break per andare sul 2-0 con un comodo 25-19. La squadra di casa è stata brava anche ad evitare grossi blackout nel terzo set dove l’importante era non complicarsi la vita e chiudere i conti. Risparmiare preziose energie in questo momento è fondamentale e col 25-21 che ha messo fine al match sono arrivati tre preziosi punti per la classifica dove la Crontrader Volare è salita a quota sei. Nel prossimo turno, in programma sabato 6 novembre, c’è in programma la difficile trasferta contro la Volley Project Pontecagnano reduce dalla sconfitta per 3-1 contro l’Accademia Volley.