Volley, B1: la Forex Olimpia San Salvatore perde il big match al tie-break Messina passa al quinto set dopo una lunga lotta ma lascia un punto in terra sannita.

C’era tantissima attesa per il big match della terza giornata del girone F del campionato di serie B1 femminile tra Forex Olimpia San Salvatore Telesino e la Sanitaria Sicom Messina. Le siciliane erano a punteggio pieno ma hanno lasciato per strada un punticino imponendosi per 3-2.

Telesine praticamente assenti nei primi due set persi nettamente 15-25 e 13-25. Due parziali che hanno fatto arrabbiare molto coach Francesco Eliseo che sa bene qual è il valore della sua squadra che si è fatta letteralmente travolgere. Il gruppo però ha reagito. L’ha fatto nel terzo set facendo cominciare una nuova partita. Col 25-22 il match si è allungato al quarto dove le telesine hanno fatto ancora la voce grossa portando la sfida al tie-break imponendosi 25-19.

La capolista dopo aver assorbito il colpo è riuscita ad alzare le percentuali in ricezione e tornare competitiva. E’ stata una lotta punto a punto decisa solo ai vantaggi in favore della compagine siciliana che si è imposta per 16-14. Due punti per Messina che sale a quota otto, mentre la Forex San Salvatore Telesino porta a casa comunque un punto che nell’economica del campionato può essere importante.

Resta un po’ di rammarico per i primi due set giocati male, ma anche questa sfida servirà per far crescere una squadra che come primo obiettivo ha quello di mantenere la categoria e per ora è partita alla grande dimostrando che il lavoro dello staff tecnico e della società è stato fino ad ora impeccabile.

Nel prossimo turno la squadra del presidente Campanile sarà impegnata nella seconda trasferta siciliana della stagione in quel di Catania dove sfiderà la Hub ambiente Teams.