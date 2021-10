Volley, B2: super Accademia, Pontecagnano battuto 3-1 Giallorosse a punteggio pieno con tre vittorie che danno grande carica alla capolista.

Momento magico per l'Accademia Volley. Nella terza giornata del campionato nazionale di Serie B2 le giallorosse battono la VP Pontecagnano con il punteggio di 3-1 (21-25, 25-14, 25-18, 25-21) e centrano la terza vittoria consecutiva in campionato, balzando momentaneamente al primo posto solitario della classifica.

Una partita bellissima quella andata in scena ieri alla Palestra Rampone, con le due squadre che hanno dato vita ad un match dagli altissimi contenuti tecnici e agonistici e che ha dimostrato come i segnali positivi di inizio stagione mostrati da entrambe le formazioni non erano casuali. La partenza dell'Accademia non è quella dei giorni migliori, qualche sbavatura di troppo del sestetto giallorosso viene sfruttato al meglio da Pontecagnano che con un turno micidiale al servizio di Pastore mette il turbo (12-7). Le giallorosse non riescono mai ad avvicinarsi alle avversario e cedono così 25-21 nonostante un set stellare di Pericolo. Da quel momento, tuttavia, inizia per l'Accademia un'altra partita: le giallorosse trovano un ritmo forsennato e una Valentina Russo letteralmente straripante in attacco (alla fine saranno 21 i palloni messi a segno per lei). Le padrone di casa giocano una pallavolo di altissimo livello, mirabilmente orchestrate da Maria Tenza, protagonista di una serie di giocate di classe sopraffina che smarcano tutti gli attaccanti giallorossi e che danno il là prima al pareggio, poi al sorpasso e infine alla vittoria.

Una vittoria sofferta ma assolutamente meritata per l'Accademia che grazie al terzo successo di fila in campionato si gode il primato momentaneo in classifica, in attesa della gara di oggi del Baronissi: le beneventane non erano da sole in testa in un campionato nazionale dalla trionfante stagione 2007/08 in serie B1 terminata poi con la promozione in A2. Tre punti pesantissimi arrivati contro un avversario che ha dimostrato tutto il suo valore e che sicuramente sarà protagonista di una stagione di altissimo livello. Degna di nota per l'Accademia anche la prestazione del capitano De Cristofaro, questa sera riferimento costante in attacco e in difesa per tutta la partita e che più di una volta ha risolto situazioni decisive ai fini della vittoria.

Il prossimo impegno per l'Accademia è previsto sabato prossimo in trasferta sul campo del Nola, sconfitto ieri sera dal Molinari Napoli in cinque set.