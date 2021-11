Basket, C Gold: la Miwa Benevento domina il Bellizzi Terza vittoria in quattro partite per i sanniti che mercoledì ospiteranno Roccarainola.

La Miwa Energia Cestistica Benevento ha espugnato il rettangolo di gioco del Basket Bellizzi con una grande prova. La squadra di coach Adolfo Parrillo ha dominato il match prendendo un cospicuo vantaggio già nei primi due quarti presentandosi all’intervallo lungo avanti 42-28. Vantaggio gestito con personalità e attenzione da una squadra giovane che sta bruciando le tappe e si candida ad essere protagonista fino alla fine nel campionato di serie C Gold.

Rianna e compagni si sono imposti per 74-53 conquistando la terza vittoria in quattro giornate e salendo a quota sei punti in una classifica dominata a punteggio pieno dalla Juvecaserta Academy che si è imposta 77-67 ad Angri. Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale con gli uomini di Adolfo Parrillo che ospiteranno il Roccarainola ancora fermo a zero punti in classifica.