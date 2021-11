Momento delicato per la Soel Benevento, sabato a Catanzaro per il riscatto Dopo il ko nel derby campano contro Ariano Irpino le sannite devono dare una risposta importante.

C’era grande attesa in casa Visrtus Academy Soel Benevento per il derby campano contro la Virtus Basket Ariano Irpino. La gara del Pala Parente però non ha regalato sorrisi alla compagine sannita che è incappata nella seconda sconfitta consecutiva in campionato. Le irpine hanno portato a casa due preziosissimi punti imponendosi 69 a 55 con una scatenata capitan Moretti, capace di mettere a referto 31 punti risultando decisiva in ottica del risultato finale.

Gara in sostanziale equilibrio fino al terzo periodo, quando le irpine hanno preso il largo. La classifica adesso vede la squadra di coach Giulio Musco restare ferma a quota quattro in classifica con il prossimo turno che propone la trasferta di sabato 6 novembre a Catanzaro contro l’Edilizia Innovativa. Match che vede Piedel e compagne favorite con la possibilità di tornare subito alla vittoria e mettersi alle spalle il primo momento critico della stagione.

Soel Benevento - Basket Ariano 55-69

Soel Benevento:

Piedel 10, Manganiello, Romano, Gatti 10, Ucci 7, Capparucci, Zambottoli, Armenti 6, D'Avanzo 6, Carcaterra 16. Coach: Giulio Musco.

Ariano Irpino: Moretti (K) 31, Ferraretti 24, Frascolla 8, Puzio 2, Muscetta 2, Buglione 1, Zanchiello 1, Pastore, Zanchiello, Vetrone, Melito, D'Agostino.