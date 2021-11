DP Noleggi SG Volley a punteggio pieno in attesa del big match Dopo la vittoria sulle Salerno Guiscards, sabato è in programma la sfida con la Polisportiva Matese.

La DP Noleggi SG Volley è uscita vittoriosa dall’attesissima sfida contro la Salerno Guiscard. Al Palasport di San Giorgio del Sannio le ragazze del presidente Mauro Camerlengo si sono imposte per 3-1 (26-24 24-26 25-18 25-7). Primi due set equilibratissimi e decisi solo ai vantaggi, poi nel terzo ne sannite hanno preso il sopravvento prima di chiudere con un quarto parziale dominato. La classifica vede la DP Noleggi SG Volley a quota sei punti in classifica a tre lunghezze di distanza dal duo capolista composto da Original Marines e Polisportiva Matese –prossima avversaria delle sangiorgesi- al comando a punteggio pieno dopo tre giornate.

Del match contro le salernitane ha parlato il capitano Antionietta Colella. «Siamo scese in campo un po’ emozionate per l’esordio casalingo ma allo stesso tempo concentrate. Sapevamo del valore delle avversarie ma allo stesso tempo eravamo consapevoli di quelle che sono le nostre potenzialità. Volevamo assolutamente i tre punti e ci siamo riuscite. All’inizio credo che l’emozione e il valore delle avversarie hanno fatto sì che la gara fosse molto equilibrata. Ma dal terzo set in poi qualcosa è cambiato. Abbiamo iniziato a giocare come sappiamo e tutto è andato come speravamo. Stiamo crescendo davvero tanto sia da un punto di vista di intesa personale che come squadra. La società non ci fa mancare nulla e ci dà tranquillità, tutto questo ci permette di lavorare in condizioni ottimali. Credo che ci siano tutte le premesse per fare bene».