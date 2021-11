Pallamano Benevento, ottime risposte per Rui Carvalho Il tecnico portoghese può essere soddisfatto dopo le prime tre giornate di campionato

Due vittorie in tre partite. L’avvio di stagione della Pallamano Benevento è stato positivo. Il derby campano vinto contro l’Atellana è stato il punto più alto, il ko di Palermo il punto più basso. In terra siciliana la squadra è rimasta in partita solo nel primo tempo, poi ha pagato dazio alle assenze e alla solita massacrante trasferta notturna. Contro Mascalucia, invece, partita senza storia con una vittoria netta che ha lasciato però indicazioni importanti al tecnico portoghese Rui Cavalho.

"Le mie considerazioni vanno al di là di ciò che dice il risultato. Mi è piaciuta la determinazione dei ragazzi in avvio di gara, ci tenevano a riscattarsi e lo hanno dimostrato fin da subito - spiega Rui Carvalho - Abbiamo difeso bene e questo ci ha consentito di allungare il passo con rapide ripartenze in contropiede. Sono contento della gestione, ho visto astuzia e coraggio, fattori molto importante perché in questo modo tutti i giocatori hanno avuto modo di entrare in campo, dai più giovani a chi era reduce da un lungo periodo di stop per infortunio. Ora proveremo a sfruttare la giornata di riposo per trovare la condizione ottimale e preparare la difficile trasferta di Ragusa". Un turno di sosta che dovrà essere sfruttato per migliorare la condizione atletica e giocare a ritmi alti. Sarà importante anche recuperare dagli acciacchi, perché a Ragusa sarà una partita difficilissima. I siciliani sono stati tra le squadre più attive nel mercato estivo e si sono rinforzati rispetto allo scorso anno. Non sarà facile fare risultato ma nel processo di cresciuta di una squadra giovanissima, trasferte come quelle di Ragusa possono essere importantissime per fare esperienza.