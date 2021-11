Accademia Olimpica Furno, a Casagiove ottimi risultati per i Cadetti Continua il processo di crescita dei giovani atleti della società sannita.

Nella Prima Prova Regionale categoria Cadetti, svoltasi nello scorso weekend a Casagiove, brillano gli spadisti dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno. In campo maschile da sottolineare il settimo posto di Federico Saviano che ha

compiuto un percorso lineare e ricco di importanti vittorie. Solo nei quarti di finale lo schermidore beneventano si è arreso per una sola stoccata al partenopeo Aristide Tonacci.

Tra le ragazze da evidenziare il settimo posto di Vittoria Panarese che migliora le proprie prestazioni dopo l’importante esperienza di Riccione. Buona anche la prova di Eleonora Furno che si è classificata tra le prime sedici atlete in gara. Continua, quindi, la crescita degli spadisti dell’Accademia grazie anche al prezioso lavoro dei campioni e Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio e dei tecnici

Martina Corradino, Francesco De Curtis e Giulio Miele.

Prossimo appuntamento per la società beneventana è previsto per domenica 7 novembre quando i giovani schermidori sanniti saliranno in pedana per la prova regionale Gran Premio Giovanissimi di Casagiove.