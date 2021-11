Lunedì 15 novembre torna la "Festa delle Stelle al Merito Sportivo" Appuntamento alle 17:00 presso l'Aula Magna dell’Università “Giustino Fortunato” in Benevento.

La “XXVI Festa delle Stelle al Merito Sportivo” del CONI sarà celebrata lunedì 15 novembre 2021 alle ore 17 nell’Aula Magna dell’ Università “Giustino Fortunato” in Benevento.

Saranno consegnate le benemerenze che il CONI Nazionale annualmente assegna a dirigenti sportivi, tecnici, atleti e società per i risultati conseguiti, per la diffusione dei “Valori dello Sport”, per la promozione delle attività e della cultura sportiva.

I premiati: Stella d’Oro a Giuseppe Maio per l’AIA-FIGC; tre le Stelle d’Argento a Pierluigi Boscia per la Pallamano, ad Antonio Buonocore per il Pattinaggio a rotelle e al Club Ginnastico Benevento; due le Stelle di Bronzo a Giovanni Caturano per l’Automobile Club d’Italia e alla Magic Team 92 per la Pallacanestro: Medaglia d’Argento al Valore Atletico a Rosario Rubortone per le Armi Sportive; Medaglia di Bronzo al Valore Atletico a Giuseppe Camerlengo per le Armi sportive.

Riceverà un Premio Speciale Nicola Pocino cronometrista under 103.

Sarà consegnato, inoltre, il Gladiatore Sannita al giornalista sportivo Billy Nuzzolillo.

L’Università “Giustino Fortunato” consegnerà il Fortunato d’Oro ad un proprio studente: Federico Barba giocatore del Benevento Calcio.

Il Panathlon di Benevento consegnerà il premio Stile e Professionalità a Ghigo Gori allenatore dei Portieri del Benevento Calcio.

Alla manifestazione interverranno il Presidente Regionale del CONI Campania Sergio Roncelli, il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, il Magnifico Rettore Giuseppe Acocella e il Prof. Paolo Palumbo per l’Università “Giustino Fortunato”, la Presidente del Panathlon di Benevento Danila Vitale. La manifestazione sarà condotta dal Delegato Provinciale del CONI Mario Collarile e dal giornalista Alfredo Salzano.

L’evento, organizzato e coordinato dal CONI di Benevento, nel rispetto delle norme anti covid, si svolgerà con gli inviti strettamente personali data la ridotta capienza dovuta al distanziamento; l’accesso sarà consentito solo ai possessori del Green Pass e sarà obbligatoria la mascherina. L’evento potrà essere seguito in via telematica collegandosi con il link dell’Università “Giustino Fortunato”.