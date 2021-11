Miwa Benevento, al Palasport di San Giorgio del Sannio arriva il Roccarainola Palla a due alle 20:00, Parrillo recupera Laudanna ma perde Domenico Papa.

Dopo la bella e convincente vittoria ottenuta contro il Basket Bellizzi di coach Sanfilippo, impegno infrasettimanale per la Miwa Energia Cestistica Benevento. Gli uomini di coach Adolfo Parrillo, questa sera con palla a due alle 20:00, ospiteranno al Palasport di San Giorgio del Sannio il Roccarainola. L’avversario è di quelli da non sottovalutare nonostante gli zero punti in classifica. All’interno del roster guidato da coach Liquori ci sono anche volti noti della palla a spicchi campana come il veterano Carmine Moccia e Antonio Auriemma. Andranno tenuti a bada soprattutto nelle fasi iniziali del match. Parrillo intanto riavrà l’apporto di Francesco Laudanna dopo un periodo di stop, ma mancherà Domenico Papa fermato da un problema alla caviglia.