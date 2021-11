Accademia Volley, la capolista fa visita alla Smilers Nola Le giallorosse sono ancora a punteggio pieno e vogliono continuare a comandare la classifica.

Seconda trasferta in campionato per l’Accademia. Domani pomeriggio al Centro Sportivo San Lorenzo di Mercato San Severino le giallorosse faranno visita alla Smilers Nola per la quarta partita stagionale.

L'Accademia si presenta a questo appuntamento forte del suo primato in classifica, seppur in condivisione con la P2P Baronissi, uniche due squadre finora a punteggio pieno in questo avvio di campionato con tre successi in altrettante gare. Ancora all'asciutto di vittorie, invece, il Nola seppur due ko al tie break con la Todo Sport e con il Molinari Napoli sabato scorso hanno comunque portato due punti all'attivo in classifica.

Al di là della classifica, per la quale è del tutto prematuro fare qualunque tipo di discorso, per l'Accademia il dato positivo emerso finora dopo le prime tre giornate è quello di una squadra compatta e combattiva, in grado di esprimere le sue qualità al momento opportuno e di tenere botta anche quando l'avversario spinge al massimo. Segnali, questi, incoraggianti per il prosieguo del campionato che si preannuncia incerto e aperto a qualunque tipo di scenario per gran parte delle formazioni in gioco. Si gioca a porte aperte, ma con obbligo di green pass, con inizio fissato alle ore 18.00.