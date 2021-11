Miwa Benevento, seconda sfida interna. Domenica arriva la Trinità Sala Consilina Palla a due alle 18:00 al Palasport di San Giorgio del Sannio.

Doppio turno casalingo per la Miwa Energia che Domenica prossima affronterà Trinità Sala Consilina per una sfida dal sapore romantico. Gli uomini di Coach Parrillo ritroveranno in campo l’ex playmaker Taylor Garcia, cubano che ha a Benevento ha infiammato la piazza in Serie C Silver nella stagione 2019/2020 facendo sì che la Miwa portasse a casa il campionato stravincendolo.

A parte Garcia, Coach Paternoster può contare su un roster di livello dove a brillare c’è anche l’atro play Alvaro Merlo, argentino ex Lumezzane e Quilmes Mar del Plata. Il sudamericano quest’anno ha già messo a segno 112 punti e fornito prestazioni convincenti. La Pallacanestro Trinità da quest’anno, inoltre, può contare anche su Bozo Misolic, giovane centro ex Fabriano in Serie B e dalla solida esperienza in Italia.

La Miwa Energia arriva al match con un doppio dubbio che sarà risolto nel prossimo allenamento. Il primo riguarda ancora Papa, di cui vanno verificate le condizioni, e il secondo è riferito a Manisi. Il giovane play è alle prese con qualche fastidio fisico e spera di poter arrivare pronto alla gara.

La squadra del Presidente Zullo è seconda in classifica con 8 punti con avanti la sola Juvecaserta Academy, proprio come Trinità che arriva a Benevento con la sola sconfitta della prima giornata a Potenza. Appuntamento, dunque, per Domenica 7 Novembre alle ore 18:00 al Palasport di San Giorgio del Sannio.