Pallamano Benevento, Schipani: "Rui Carvalho? Solo indicazioni positive" Il direttore sportivo dei giallorossi analizza l'avvio di stagione durante il turno di riposo.

Le due vittorie interne e la sconfitta di Palermo rappresentano un buon avvio di stagione per la Pallamano Benevento. Quattro punti in tre partite, ma soprattutto tanto minutaggio per molti giovani, sono un bottino interessante. In questo week end la squadra guidata da Rui Carvalho è rimasta ferma per osservare il turno di riposo che impone il campionato. Si tornerà in campo sabato prossimo in quel di Ragusa contro una squadra che durante l’estate ha fatto un grande mercato, lanciando chiari segnali di ambizioni importanti. Del momento dei giallorossi ha parlato il direttore sportivo Antonio Schipani, volto storico della società guidata dal presidente Carlo La Peccerella.

"La cosa più importante è aver quasi recuperato gli infortunati De Luca e Chiumiento, che potrebbero essere pronti già per la trasferta di Ragusa”. In terra siciliana l’esperienza insegna che serve fisicità e personalità per contrastare una pallamano molto aggressiva. “Con il loro rientro potremo finalmente pensare di scendere in campo con la squadra che avevamo immaginato in estate. Va detto che entrambi sono reduci da infortuni al ginocchio, per cui è bene andarci cauti evitando forzature".

Schipani ripercorre anche le prime tre tappe di questo campionato. "Dare giudizi adesso su di noi e sul campionato è abbastanza relativo. La prima sfida con l'Atellana è stata particolarmente complessa sia a causa della nostra condizione fisica che per le varie novità in organico. Penso a Vincenzo Laera, terzino su cui puntiamo molto, che in quella circostanza parse un po' contratto per l'emozione dovuta al debutto con la nuova maglia. Diciamo che quel derby era importante portarlo a casa, al di là della prestazione. A Palermo abbiamo avvertito il peso delle assenze contro un avversario esperto. Si è sentita soprattutto l'assenza di Chiumiento nel ruolo di pivot, di vitale importanza per il nostro gioco offensivo. Infine c'è stata la gara con l'Aetna Mascalucia, che ha permesso al mister di dare minutaggio a tutti. Sia a chi aveva giocato meno che ai più giovani".

Il direttore sportivo è soddisfatto anche dell’impatto avuto dal tecnico portoghese Rui Carvalho. "E' una persona che ha una voglia e un carattere incredibili. In questo inizio di stagione ha già dimostrato di avere un notevole bagaglio tattico. Non è chiaramente ancora tempo di bilanci, ma da lui sono arrivate solo indicazioni positive". E sul campionato non ha dubbi. "Il Fondi dovrebbe essere la favorita per il primo posto, poi ci sono varie pretendenti per la seconda piazza, tra le quali spicca il Ragusa, nostro prossimo avversario, in grado di vincere anche fuori casa contro il Lanzara. Nel gruppo metto noi, il Palermo e l'Atellana, una outsider da tenere d'occhio. Quello che ci attende a Ragusa è uno scontro diretto, mi auguro che potremo affrontarlo con l'organico al completo". Scontro diretto da giocare senza paura e pressione, perché il progetto giallorosso mira prima di tutto alla crescita dell’intero gruppo.