Calcio a 5, serie A2: Benevento 5 corsaro a Roma Giallorossi da applausi nel primo tempo, poi la sofferenza finale e la grande gioia per la vittoria.

Dopo due ko consecutivi torna a vincere il Benevento 5. Il terzo successo stagionale è arrivato al Pala To Live di Roma contro la compagine del Nordovest per 4-3. Match per nulla facile anche se si era messo benissimo. Ancora una volta i sanniti hanno fatto un primo tempo da applausi. La squadra guidata in panchina da coach Cundari non ha concesso reti agli avversari andando a segno per tre volte. Ad aprire le marcature ci ha pensato Volonnino, poi è arrivato il raddoppio di Calavitta. Subito dopo c'è stato spazio per il sigillo di capitan Botta, che ha fissato il risultato del primo tempo sul 3-0.

Un vantaggio importante ma nel calcio a 5 è complicato gestire. Contro l’Italpol al Palatedeschi tre reti di margine non erano servite per conquistare punti. Qualche brivido la squadra sannita l’ha vissuto anche a Roma perché nella ripresa, il Nordovest ha subito accorciato le distanze con Rodrigo Emer, e poco dopo la metà della ripresa si è portata a meno uno con gol di Juan Antonio Chispi.

Situazione che ha fatto tornare alla mente il match della scorsa settimana, ma con tanto orgoglio la squadra ha saputo soffrire, stringere i denti e ha trovato con Volonnino la rete del 4-2 che sembrava chiudere i giochi. Ci ha pensato ancora Chispi, a 40 secondi dalla fine, a riaprire, la sfida (3-4). Il Benevento 5 ha dovuto soffrire fino al suono della sirena ma a ha portato a casa una vittoria meritata che gli permette di salire a quota nove punti in classifica dopo cinque giornate.

Risultati:

Fortitudo Pomezia- Sala Consilina 2-1

Italpol-cus Molise 3-3

Mirafin-Academy Pescara 4-5

Nordovest-Benevento 3-4

Roma C5-Active Network (si gioca il 17-11-2021)

Tombesi Ortona-Lazio 3-8

Classifica:

Lazio 12

Fortitudo Pomezia 12

Ecocity Genziano 10

Active Network 9

Benevento 9

Italpol 7

Cus Molise 4

Tombesi Ortona 4

Nordovest 4

Roma 3*

Sporting Sala Consilina 3

Academy Pescara 3

Mirafin 1

*Roma C5 penalizzata di 3 punti