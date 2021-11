L'Accademia Volley continua a vincere e resta al comando della classifica in B2 Le giallorosse si sono imposte per 3-0 contro la Smilers Nola.

Continua la striscia di vittorie per l'Accademia Volley. Nella quarta giornata del campionato nazionale di Serie B2 le giallorosse superano al Centro Sportivo S. Lorenzo di Mercato San Severino (SA) la Smilers Nola con il punteggio di 3-0 (25-12, 25-18, 25-23) e centrano così il quarto successo consecutivo in campionato.

Una vittoria praticamente mai in discussione e meritata, giunta al termine di una partita che ha mostrato la differenza dei valori tra le due formazioni. Accademia più esperta e forte tecnicamente, dall'altra parte tante giovani promettenti che hanno a tratti dato comunque filo da torcere alle beneventane. L'inizio di partita da parte delle giallorosse non è stato dei migliori, ci è voluto un time out del tecnico Ruscello sul 10-10 a dare la sveglia al sestetto in campo e da quel momento per l'Accademia è iniziata un'altra partita. Un parziale di 15-2 con un lunghissimo turno al servizio di Anna Pericolo portano al 25-12 del primo set ed al vantaggio Accademia. Anche la seconda frazione scorre su questi stessi binari: il Nola, molto generoso e volitivo, prova con Erra e Rizzo qualche bella giocata ma non basta contro un'Accademia ordinata e decisamente più efficace in attacco. E' 25-18, beneventane avanti di due set. La differenza tra le due formazioni regna anche nella terza e ultima frazione dove si arriva senza particolari sorprese al 24-19 Accademia. La partita sembra finita ma a quel punto il Nola trova un'inaspettato quanto meritato colpo di coda. Le padrone di casa riescono ad annullare ben quattro palle match ma si arrendono al primo tempo di Valentina Russo che vale il 25-23 che chiude la partita. Da segnalare nell'Accademia gli esordi assoluti in B2 per De Santis e Bosco, alla prima presenza in un campionato nazionale.

Grazie a questa vittorie l'Accademia resta a punteggio pieno in testa alla classifica insieme alla P2P Baronissi, vittoriosa con il medesimo punteggio nella gara interna con il Volley Reghion (RC). Un inizio di stagione praticamente perfetto per il sestetto beneventano che adesso si prepara alla gara interna contro la APD Todo Sport (VV), terza forza del campionato. Un altro esame importante per le beneventane che cercheranno la quinta vittoria consecutiva e di dare ulteriore continuità alle buone prestazioni fin qui fornite.

Tabellino

Pallavolo Nola: Esposito ne, Picarella ne, Angone, Gigantino (L), Ventre 2, Coppola 10, Russo, Rizzo 10, Erra 9, Bartiromo ne, Cantarella 3, Tulimieri. All. V. Ferrara.

Accademia Volley: Russo V. 13, Lacerra, Tufo (L), Guerriero 2, De Santis, Pericolo 10, De Cristofaro (K) 3, Russo L. 10, Tenza 5, Malatesta ne, Iannelli ne, Bosco. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Parziali: 12-25, 18-25, 23-25.