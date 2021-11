La Miwa Benevento supera Sala Consilina e vola al secondo posto in classifica Gli uomini di Parrillo vincono 79-71 nonostante qualche blackout tra il secondo e il terzo periodo.

La Miwa Energia Cestistica Benevento continua a crescere. Al Palasport di San Giorgio del Sannio è arrivato ancora un successo questa volta contro la Diesel Tecnica Sala Consilina. Partita che gli uomini di coach Adolfo Parrillo hanno giocato con buona intensità e personalità, mostrando miglioramenti costanti sia nella gestione del possesso che nella fase difensiva. Dall’altra parte del campo c’era anche il grande ex Taylor Garcia, ragazzo che ha lasciato un ottimo ricordo nel Sannio. Ma dopo la palla a due i sentimenti sono stati messi da parte. C’era una partita da vincere per continuare a cullare ambizioni d’alta classifica.

La partenza è stata ottima con il solito Smorra e il lituano Alunderis mattatori per il 20-10 che chiude il primo periodo. Parrillo sorride ad inizio della seconda frazione perché i suoi difendono benissimo e raggiungono il massimo vantaggio sul più 19. Poi, con la convinzione di aver già domato l’avversario, è arrivato un fisiologico calo di tensione. In campionati come questi ci può stare soprattutto per squadre giovani come la Miwa Energia Cestistica Benevento.

La Diesel Tecnica Sala Consilina ne approfitta per trovare il canestro con continuità e arrivare all’intervallo lungo sotto di dieci ma ancora in partita. La tranquillità in casa sannita, data da un vantaggio importante, svanisce però nel terzo periodo quando gli ospiti cominciano a recuperare fino ad arrivare praticamente a contatto sul –1. Solo in quel momento i padroni di casa si sono dati uno scossone e hanno ripreso a macinare gioco. In fase di possesso sono tornare le scelte giuste. I canestri sono arrivati con più facilità e meno affanni. Il quarto parziale è stato vissuto in pieno controllo, senza più ansie, e regala il 79-71 che porta altri due punti in dote alla Miwa Energia Cestistica Benevento che sale a quota 10 a due lunghezze di distanza dalla Juve Caserta Academy che guida il girone a punteggio pieno. Alla fine della gara è stato premiato l'MVP, a spuntarla è stato l'asso lituano, che ha ritirato dalle mani del Vice Presidente Walter Zullo l’HDI Assicurazioni MVP Trophy.