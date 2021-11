Accademia Olimpica Furno, ancora tanti successi per i giovani sanniti Nella Prima Prova Regionale a Casagiove sono arrivati cinque titoli sugli otto messi in palio.

Continua il magic moment per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno, che nella Prima Prova Regionale Gran Premio Giovanissimi di Casagiove svoltasi nello scorso weekend, ha conquistato cinque titoli sugli otto in palio.

I giovani spadisti guidati dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio e dai tecnici Martina Corradino, Francesco De Curtis e Giulio Miele, hanno mostrato ancora una volta tutto il proprio valore confermando il club beneventano ai vertici della spada regionale.

Nella categoria Allievi prosegue lo straordinario periodo per Nina De Curtis, che vince il titolo regionale dopo il recente successo in campo nazionale. La spadista beneventana, dopo un percorso lineare, ha superato in finale Laura Chiacchio del Club Posillipo Napoli con il punteggio di 15-11.

Un successo che ha consentito a Nina De Curtis di aggiudicarsi anche il titolo regionale per la categoria Ragazze. Tra gli Allievi da registrare anche l’ottimo quinto posto per Diletta Panarese che le ha permesso di ottenere anche la medaglia di bronzo nella categoria Ragazzi. Da sottolineare le buone prestazioni di Ginevra Fiaschi, Caterina Mucci e Gioia Zampelli.

Sempre negli Allievi, ma in campo maschile, da evidenziare le buone prove di Matteo Giardiello e Andrea Milano. Nella categoria Giovanissime primo e terzo posto per l’Accademia, grazie alla medaglia d’oro conquistata da Giulia Caporaso e alla medaglia di bronzo ottenuta da Sofia Luongo.

Primo e terzo posto anche nella categoria Giovanissimi con Antonio Di Domenico che conferma tutte le proprie qualità ottenendo il titolo regionale e con Antonio Del Viscovo che conquista uno splendido terzo posto. Nella stessa categoria ottime prestazioni per Riccardo De Lerma e Leonardo Zotti.

Nella categoria Bambine Elena Adriana Baldini ha fatto sua la medaglia d’oro battendo in finale per 10-4 la partenopea Caterina Di Transo. Un periodo davvero straordinario, dunque, per l’Accademia Olimpica Antonio Furno che continua a formare e a crescere i campioni del domani.