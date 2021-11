Benevento 5, l'under 19 batte la Sandro Abate e resta in vetta alla classifica I ragazzi di Mignone continuano a stupire con cinque vittorie in altrettante partite.

Il momento magico del Benevento 5 continua sia con la prima squadra, vittoriosa a Roma contro il Nordovest, che con l’under 19 guidata da Giuliano Mignone. I giallorossini erano impegnati in un difficile confronto con la Sandro Abate, società irpina che milita nel massimo campionato.

Quella andata in scena al Palatedeschi è stata una grande dimostrazione di forza dei sanniti che si sono imposti nettamente per 4-1 con la doppietta di Kullani e le reti di De Figlio e Calavitta. Si tratta della quinta vittoria in altrettante sfide per la società del presidente Pellegrino Di Fede e del Direttore Generale Antonio Collarile.

Il Benevento 5 domina il girone “N” del campionato under 19 con 15 punti davanti al Cus Molise che segue a quota 13. Nel prossimo turno, in programma domenica 14 novembre, i giallorossini saranno impegnati ancora al Palatedeschi dove arriverà per il big match del girone il Cus Molise seconda forza del campionato.

Risultati 5° giornata:

AP-Leoni Acerra 10-2

Benevento 5-Sandro Abate 4-1

Cus Molise-Feldi Eboli 2-1

Real San Giuseppe- Alma Salerno 13-1

Spartak Caserta-Chaminade 6-3

Sporting Venafro-Napoli Futsal 5-6

Trilem Casavatore-Junior Domitia 1-4

Classifica:

Benevento 15

Cus Molise 13

Real San Giuseppe 12

Napoli Futsal 12

Spartak Caserta 10

Junior Domitia 10

Sporting Venafro 6

AP 5

Sandro Abate 5

Chaminade 4

Feldi Eboli 3

Alma Salerno 1

Trilem Casavatore 0

Leoni Acerra 0

Prossimo turno:

Alma Salerno-Junior Domitia

Benevento 5-Cus Molise

Chaminade-Sporting Venafro

Feldi Eboli-Spartak Caserta

Napoli Futsal-AP

Leoni Acerra-Trilem Casavatore

Sandro Abate-Real San Giuseppe