Tennis, stage a Formia con la Federazione per Sara Milanese La giovane atleta sarà seguita da Antonio Pepe del CT San Giorgio del Sannio.

Ancora una soddisfazione per la giovanissima Sara Milanese (classe 2004 e classificata 2.2). La ragazza irpina ha ricevuto la convocazione dal settore tecnico della Federazione Italiana Tennis per uno stage di allenamento che andrà in scena dal 23 al 26 novembre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia in provincia di Latina.

Saranno giornate e sessioni di lavoro importanti e utili per migliorare e gli impegni agonistici del 2023, anno molto importante per la crescita dell’atleta. La Milanese, che sarà seguita dal proprio tecnico Antonio Pepe del CT San Giorgio del Sannio, è reduce da un problema al ginocchio che l’ha tenuta ferma dopo i tornei disputati in Bosnia. Lo stage durerà quattro giorni e sarà sicuramente un’altra importante esperienza per una ragazza che ha già raccolto ottimi risultati.