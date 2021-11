Accademia a caccia del quinto successo contro Vibo Valentia Fischio d'inizio sabato alle 18:00 all'Istituto Rampone.

Cercherà di conquistare la quinta vinta consecutiva l’Accademia, impegnata domani pomeriggio al Rampone contro la APD Todo Sport di Vibo Valentia, gara valevole per la quinta giornata del campionato nazionale di serie B2.

Un inizio di stagione praticamente perfetto per le giallorosse, capaci di piazzare quattro vittorie in altrettante partite lasciando un solo set alle avversarie (3-1 di due settimane fa con Pontecagnano). Numeri che valgono anche il primato in classifica, in coabitazione con la P2P Baronissi, unica squadra a punteggio pieno come l’Accademia ma in vantaggio rispetto alle beneventane per quoziente set.

La partita di domani si preannuncia decisamente impegnativa per l’Accademia che affronterà, classifica alla mano, la terza forza del campionato. La APD Todo Sport viene infatti da tre vittorie in quattro partite, sconfitta solo a Pozzuoli al quarto set in una partita tiratissima. Basti pensare al punteggio di 31-29 con cui le napoletane hanno portato a casa il terzo set. Si gioca a porte aperte, ma con obbligo di green pass, con inizio fissato alle ore 18.00 al Rampone.