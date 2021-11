Pallamano Benevento, esame Ragusa per i ragazzi di Rui Carvalho Giallorossi a caccia del primo successo in trasferta in questa stagione. Fischio d'inizio alle 19:00

La Pallamano Benevento si appresta a vivere un’altra tappa fondamentale nel processo di crescita di una squadra giovane ma ambiziosa. Dopo il week end di sosta, la compagine giallorossa è pronta a scendere in campo questa sera alle 19:00 in trasferta contro il forte Ragusa. Le partite in terra siciliane sono sempre complicate. Gli isolani in casa aumentano l’aggressività e l’intensità. Cercano di sfruttare al massimo il fattore casalingo che alla lunga può fare la differenza. I sanniti fino ad ora vantano due successi casalinghi e un ko proprio in terra siciliana in quel di Palermo. A Ragusa quindi sarà un altro test importante. L’obiettivo è la prima vittoria esterna ma non sarà facile. Gli uomini di Gulino hanno fatto un grande mercato portando a casa giocatori importanti. La classifica per ora rispecchia i pronostici della vigilia. Il Fondi è favorito e guida a punteggio pieno, mentre a quota quattro seguono Enna, Benevento, Atellana e i salernitani del Lanzara. Questo quartetto sembra essere quello destinato, insieme al Ragusa, a giocarsi dal secondo al quarto posto in campionato.