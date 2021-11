Miwa Benevento, gli uomini di Parrillo fanno visita all'Angri Dopo due match casalinghi la squadra sannita cerca continuità anche in trasferta.

Dopo due match in casa è di nuovo tempo di trasferta. La Miwa Energia del Presidente Zullo farà visita ad Angri per un match molto più impegnativo di ciò che dice la classifica. Angri, infatti, è ferma a 4 punti al contrario della Miwa che è al secondo posto con 10 punti dietro la Juvecaserta Academy.

Nulla di nuovo in casa Miwa che vanta il roster al completo e un entusiasmo che sta portando ottimi frutti. Recuperato pienamente Papa, già in panchina contro Sala Consilina, e nessun problema fisico ad attanagliare gli uomini di Coach Parrillo.

Angri ha un roster di altissimo livello al contrario di quello che dice la classifica. Coach Costagliola può contare su Iannicelli, guardia 30enne dalla grande esperienza che la Miwa conosce molto bene, e sulla guardia Izzo che ha già affrontato l'anno scorso i cinghiali. Diversi anche gli stranieri a disposizione in questa stagione a cominciare dal centro Markovic che l'anno scorso è stato a dir poco determinante nella vittoria del campionato di Forio, oggi in Serie B. Il serbo è un giocatore molto fisico ma anche abile nella gestione della gara e della squadra intera, garanzia per la categoria in cui gioca. A fargli compagnia il bulgaro Terzi, play già nazionale giovanile bulgara proveniente dallo Chernomorets, la guardia/play francese Sako, parigino cresciuto nella high school di Sheffield ma alla prima esperienza in un club, e l'ala pivot Drammeh. Quest'ultimo, di padre senegalese e madre svedese, ha svolto la sua formazione giovanile in America frequentando l’High School di Lake Washington prima di essere reclutato al Cowley College per il suo anno da matricola universitaria e successivamente trasferirsi nella stagione 2019/20 all’Eastern Wyoming College della divisione Njcaa. L'emergenza Covid lo ha riportato nella Serie A1 svedese prima di approdare, ad inizio stagione, alla corte dei Doria. Con Markovic crea un duo molto più che temibile sotto le plance.

Appuntamento, dunque, il 14 Novembre alle 18:30 al Palasport di Angri.