Soel Benevento, ancora un rinvio Nel torneo di serie B le sannite non scenderanno in campo contro la capolista Salerno

Resterà ancora ferma la Soel Virtus Academy Benevento che prende parte al campionato di serie B di basket femminile. Le ragazze di coach Giulio Musco, che fino ad ora hanno conquistato quattro punti frutto di due vittorie, non scenderanno in campo domani pomeriggio al Pala Parente a causa del rinvio della sfida contro la capolista Salerno Basket. Il match non si disputerà e sarà posticipato a data da destinarsi. Stessa sorte della sfida del turno precedente contro la Pallacanestro Catanzaro. La voglia del gruppo sannita di tornare in campo è tanta e si spera che domenica 21 novembre la squadra possa giocare, così come da programma, in quel di Sant’Antimo contro la Partenope per riprendere un percorso importante in questo torneo di serie B.