Volley, serie B2: la Contrader Volare lascia strada alla capolista Troppo forte la Polisportiva Due Principati per le sannite che continuano il percorso di crescita.

Senza ostacoli. Con personalità. Tranquillità e una devastante fisicità, la Polisportiva Due Principati si è presa il derby campano contro la Contrader Volare Benevento. Alla Palestra dell’Istituto Alberti la capolista ha messo in scena una recita degna del primato in classifica. Cinque vittorie in altrettante sfide con un 3-0 –il quinto- pesantissimo contro una compagine giovane che è ancora in fase di costruzione. Il lavoro di Nanni comincia a vedersi ma le salernitane avevano effettivamente due marce in più. Non c’è praticamente stata partita. Le ragazze di coach Castillo hanno accelerato quando volevano. Nel primo parziale equilibrio sostanziale fino al 13-10, poi grazie al servizio della Tommasin e a due grandi difese la capolista ha allungato piazzando un parziale che ha chiuso i giochi sul 25-11.

Il secondo set è stato quello in cui la Contrader Volare ha dato maggiormente fastidio a Bianchella e compagne. Più alte le percentuali in ricezioni, la squadra di Nanni con una costruzione più comoda e meno affannosa è riuscita ad esprimere il proprio potenziale offensivo. La musica ovviamente è cambiata nel momento più importante, nella parte finale del parziale. Le ragazze di Catillo hanno nuovamente inserito una marcia superiore difendendo alla grande e trovando soluzioni vincenti che hanno messo in ginocchio la compagine di casa chiudendo sul 25-19.

Sotto di due set Carlozzi e compagne hanno dovuto alzare bandiera bianca. La Polisportiva Due Principati è una squadra costruita per dominarlo questo campionato e giocatrici del calibro di Bianchella, MVP del match, e Cammisa hanno dimostrato ancora una volta di essere di categoria superiore. La ragazza di Osimo si è esaltata sia in ricezione che al servizio trovando il break che ha confermato il dominio ospite. Benissimo anche la schiacciatrice di Altamura, sempre puntuale all’appuntamento con l’occasione per far male alle avversarie. Il terzo parziale si è chiuso con un netto 25-13 e un altro grande abbraccio collettivo per le salernitane che comandano la classifica a punteggio pieno con 15 punti. Bianchella e compagne devono dividere il primato, anche se con una migliore differenza set, con l’Accademia Volley che tra le mura amiche ha battuto 3-1 la APD Todo Sport Vibo Valentia. Invece la Contrader Volare resta ferma a quota sei in classifica ma non era certamente questa la partita in cui sperare di fare punti. Le ragazze del presidente Quarantiello hanno un tecnico che ha dimostrato in poco tempo di poter far crescere le sue atlete per raggiungere una tranquilla salvezza che è l’obiettivo primario e ampiamente alla portata in questo campionato.