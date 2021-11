Pallamano, A2: Benevento sconfitto a Ragusa La Sicilia non regala gioie alla truppa di Rui Carvalho perde la seconda partita stagionale.

Secondo ko stagionale per la Pallamano Benevento. I giallorossi sono stati sconfitti in trasferta sul campo del Ragusa con il punteggio di 36-32 nella quarta giornata di andata del torneo di serie A2, venendo così agganciati proprio dai siciliani a quota 4 punti. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 16-14 in favore dei padroni di casa, la squadra di Rui Carvalho ha pagato un approccio non esaltante a inizio ripresa, quando Ragusa ha preso le distanze allargando fino a 5 punti il margine di vantaggio e gestendo il tesoretto fino al fischio finale.

Determinanti in casa ragusana le prestazioni di Piriz e Ruiz, autori rispettivamente di otto e sette reti. Tra i giallorossi il top scorer è risultato essere Vincenzo Laera, autore di 9 marcature personale, che si è fermato a un passo dalla doppia cifra. La nota positiva va individuata nei rientri a pieno regime del pivot e capitano Antonio Chiumiento e del terzino Antonio De Luca, ma saranno tanti gli spunti di riflessione per coach Rui Carvalho a cui toccherà analizzare ciò che non è andato per il verso giusto in vista del prossimo appuntamento interno contro Il Giovinetto Petrosino, in programma sabato prossimo. Per la Pallamano Benevento dopo quattro turni il bilancio presenta due vittorie casalinghe contro Atellana ed Aetna Mascalucia e due sconfitte esterne in Sicilia contro Palermo e Ragusa.



Pallamano Ragusa - Pallamano Benevento 36-32 (16-14)



Pallamano Benevento: Vasca, Sangiuolo 4, Laera 9, Iannotti 4, Ievolella F. P., Coviello, Caturano, Luongo, De Luca Alf. 1, Errico 6, Galliano 4, De Luca Ant. 1, Chiumiento 2, Ievolella 1, Mercurio. All. Rui Carvalho.