"Festa delle Stelle", il Coni di Benevento ha consegnato le benemerenze Tanti i dirigenti premiati, omaggio speciale per Nicola Pocino, "l'uomo del tempo", di 103 anni.

“Il Canto degli Italiani” ha dato il via alla “Festa delle Stelle” del Coni di Benevento che è tornata dopo un anno di pausa causa covid. Nell’Aula Magna della Giustino Fortunato il mattatore del pomeriggio dedicato alle benemerenze è stato come sempre il delegato del Coni di Benevento, l’Avvocato Mario Collarile, spalleggiato dal giornalista Alfredo Salzano. L’evento è stato organizzato nei minimi dettagli per poter permettere ai premiati di ricevere questo riconoscimento in presenza. Dunque posti limitati e obbligo di “green pass”.

L’entusiasmo però è stato lo stesso delle edizioni precedenti perché questo è un appuntamento attesissimo. Collarile ha anche puntualizzato che gli atleti sanniti che hanno preso parte alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Tokyo non sono stati dimenticati ma verranno premiati all’interno di un altro evento. Presenti il Presidente Regionale del CONI Campania Sergio Roncelli, il delegato allo sport del Comune, il Prof. Paolo Palumbo dell’Università “Giustino Fortunato” e la Presidente del Panathlon di Benevento Danila Vitale. Le benemerenze sono state assegnate ai dirigenti sportivi, ai tecnici, agli atleti e alle società per i risultati conseguiti ma anche per la diffusione dei “Valori dello Sport” e la promozione delle attività e della cultura sportiva.

Stella d’Oro per Giuseppe Maio per l’AIA-FIGC, mentre le Stelle d’Argento sono state assegnate a Pierluigi Boscia per la Pallamano, ad Antonio Buonocore per il Pattinaggio a rotelle e al Club Ginnastico Benevento della famiglia D’Anna, grande punto riferimento della spcialità in città e non solo. Due le Stelle di Bronzo: la prima a Giovanni Caturano per l’Automobile Club d’Italia, la seconda alla società della Magic Team ‘92 per la Pallacanestro.

La Medaglia d’Argento al Valore Atletico è stata consegnata a Rosario Rubortone per le Armi Sportive, invece per la stessa specialità quella di Bronzo al Valore Atletico è andata a Giuseppe Camerlengo. Un premio speciale è quello che ha ricevuto Nicola Pocino, cronometrista "under" 103, vero esempio per tutti.

All’interno della kermesse come al solito è stato riservato anche uno spazio per gli operatori dell’informazione. L’Avvocato Collarile ha consegnato il Gladiatore Sannita al giornalista Billy Nuzzolillo, opinionista calcistico di Otto Channel 696.

La ventiseiesima edizione è terminata con l’augurio del delegato provinciale del Coni di Benevento di tornare al più presto a rivivere l’atmosfera delle passate edizioni e con l’appuntamento al 2022 per omaggiare ancora i grandi protagonisti dello sport sannita.