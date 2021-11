Pallamano, serie B: l'HC Sannio parte con una vittoria I sanniti hanno battuto 28-27 i capitolini nella prima uscita stagionale tra le mura amiche.

Inizia con una bella vittoria per la formazione di Benevento cara al Presidente Izzo il campionato di serie B maschile di pallamano. Nella prima uscita casalinga, ospite del Palasport del Comune di Cerreto Sannita, al termine di una gara molto equilibrata che termina 28 a 27, l’H.C. Sannio Benevento conquista i due punti in palio contro la formazione capitolina dell’H. Roma.

Molto soddisfatto per l’esito finale della contesa il tecnico Mr. Maurizio Cardone che vedeva chiudersi la prima frazione di gioco con il punteggio di 14 a 12, in rimonta dal meno sei, dopo un avvio molto difficile, mentre il secondo tempo della gara, spesso in equilibrio, ha visto la squadra di Benevento riuscire a staccare i capitolini solo a 5 minuti dal termine, con un break di quattro reti, vantaggio che ha poi potuto amministrare fino al termine della contesa: “L'obiettivo principale della gara di domenica è stato raggiunto, seppur tra mille difficoltà, dovute all’indisponibilità di una campo dove potersi allenarsi costantemente, non avendo una palestra a Benevento dove poter effettuare le sedute settimanali. Ciò nonostante, e questo ci fa ben sperare per il prosieguo della stagione, tutto il gruppo ha messo in mostra una incredibile voglia e tanta passione che gli ha consentito di superare l’odierno ostacolo.”

Il Presidente Izzo nel complimentarsi per l’esordio vincente chiosa “Mi auguro, per il prossimo futuro, che per poter giocare le gare non si debba andare sempre più lontano dalla città di Benevento e che la situazione di esilio si appresti ad essere risolta, nella certezza che la nuova giunta comunale voglia interessarsi delle difficoltà di tutte le società, anche di altre discipline, prive di un campo da gioco da ormai troppo tempo, mostrando più attenzione e sensibilità verso tutti i ragazzi della città.”

Il tabellino della gara ha visto top scorer di giornata Mattia Moccia e Lorenzo Iannotti con 7 reti, Domenico Oropallo con 5 reti, Emilio Cenicola e Luca Cavuoto con 3 reti, Nicola Oropallo, Daniele Ruopoli e Luciani con 1 rete. Con le parate di Vittorio Onesto, della contesa anche Omar Tretola, Lorenzo Durante, Luigi Perna, Alfredo e Renato Sabella e Angelantonio Polcino. Staff tecnico con Mr. Maurizio Cardone, primo uff.le Adriano Oropallo, secondo uff.le la Sig.ra Ciaramella.