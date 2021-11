Scherma Paralimpica: Dino Meglio è il nuovo Coordinatore del Settore Grande soddisfazione per l'esperto tecnico napoletano e per l'Accademia Olimpica Beneventana.

L’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno accoglie con grande gioia la notizia della nomina di Commissario Tecnico e Coordinatore del settore della nazionale italiana paralimpica di scherma del Maestro Dino Meglio.

La Federazione Italiana Scherma ha deciso di puntare sul Maestro beneventano per potenziare ulteriormente la squadra paralimpica di

scherma che vanta nella rosa atleti di grande esperienza come Bebe Vio e la sannita Rosanna Pasquino. Per il Maestro Meglio si tratta della seconda esperienza alla guida della nazionale. La prima è stata dal 1994 al 1997 nel ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana di sciabola che nel 1995 conseguì il titolo mondiale.

Un incarico particolarmente prestigioso per il campione olimpico di sciabola e attuale responsabile tecnico della società beneventana. Dino Meglio farà il suo debutto nel nuovo ruolo di Commissario Tecnico a Pisa, da giovedì 18 a domenica 21 novembre, dove si svolgerà la prima

prova di Coppa del Mondo Paralimpica della stagione 2021/2022. Si tratta, dunque, di un ulteriore riconoscimento per l’Accademia Olimpica

Maestro Antonio Furno che come centro federale paralimpico da oggi vanta anche la possibilità di annoverare tra le proprie fila la guida tecnica della nazionale italiana.