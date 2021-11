Scherma paralimpica, Pasquino d'argento nella tappa italiana di Coppa del Mondo Nella specialità della spada la sannita si è fermata solo al cospetto della bielorussa Fiaklistava.

Il ritorno in Coppa del Mondo per Rossana Pasquino è stato da applausi. La campionessa che difende i colori dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma intitolata al Maestro Antonio Furno, è stata protagonista di una grandissima prestazione a Pisa nella specialità della spada paralimpica. Per la sannita un grande secondo posto che è un chiaro segnale per il futuro e che rende orgogliosa tutta la società che l’ha supportata a distanza e il neo Coordinatore del Settore Dino Meglio.

L’avventura di Rossana Pasquino è iniziata nella fase a gironi superata brillantemente con quattro successi e una sola sconfitta. Punteggio negli ottavi di finale le ha dato in dote come avversario la finlandese Kaehkoenen, battuta per 15-3. Nei quarti la Pasquino si è confrontata con la bielorussa Kastsiuchkova, in un assalto gestito nel migliore dei modi e vinto 15-9. L’approdo tra le migliori quattro nella tappa di casa è già un ottimo risultato ma la sannita non è accontentata. Al cospetto della giapponese Sakurai, la “Professoressa” è stata autrice di una vera lezione di tattica e gestione. Subito avanti 3-0, ha saputo conservare il break rallentando e rendendo tattico l’assalto alla fine vinto per 7-2. Un cammino eccezionale che ha portato l’azzurra a confrontarsi con bielorussa Fiaklistava in finale che si è imposta per 7-3 conquistando la tappa pisana della Coppa del Mondo di spada paralimpica.