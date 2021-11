Benevento 5, il sogno di Matheus è "grande" e con le sue parate è già un idolo Il brasiliano alza l'asticella delle ambizioni e già ad Ortona vuole fare bottino pieno.

Uno dei grandi protagonisti dell’avvio di stagione esaltante del Benevento 5 è sicuramente il portiere brasiliano Matheus. Con la Roma si è esaltato con due parate miracolose. Il suo rendimento però è mediamente alto fin dall’esordio contro il Cus Molise pochi giorni dopo il suo arrivo. Per i compagni è una sicurezza ed è diventato in poco tempo l’idolo dei tifosi.

“Con la Roma abbiamo fatto una buona marcatura –ha spiegato attraverso i canali ufficiali della società- Abbiamo giocato bene e siamo riusciti ad andare in gol. Sono tre punti importanti per noi, sono molto felice di quello che sto facendo qui a Benevento”. E’ felice Matheus che in giallorosso non vuole accontentarsi e guarda al futuro con ottimismo. Sabato si gioca ad Ortona e non sarà una sfida facile. “Giocheremo su un campo piccolo e sarà dura, avremo qualche assenza ma proveremo a fare tre punti”. Mentalità vincente per chi sogna in grande e alza l’asticella delle ambizioni del Benevento 5. “Mi trovo molto bene qui a Benevento, è una società seria che pensa di arrivare in serie A e questo mi piace perché è quello che voglio anche io”. La massima categoria è un sogno stupendo ma con le sue parate sognare è lecito.

Foto: pagina ufficiale facebook Benevento 5