Accademia Volley, big match a Pozzuoli Le giallorosse vanno a caccia del sesto successo consecutivo.

Turno di campionato insidioso per l'Accademia, di scena domani in trasferta contro la Pallavolo Pozzuoli nella sesta giornata del campionato nazionale di serie B2. Le giallorosse affronteranno infatti la terza forza del campionato, reduce oltretutto da tre vittorie consecutive dopo i primi due ko in avvio di stagione, a dimostrazione di una squadra decisamente in salute e molto ostica soprattutto tra le mura amiche. L'Accademia, invece, ancora a punteggio pieno dopo cinque giornate, vuole incrementare ulteriormente la sua striscia vincente dopo il sofferto successo di sette giorni fa contro Vibo Valentia. Rispetto all'ultima gara, le giallorosse recuperano sia il libero Tufo che la schiacciatrice Russo: due buone notizie per il tecnico Ruscello che potrà, quindi, contare nuovamente sull'intero organico a disposizione nelle sue scelte di formazione.

L'avversario di domani evoca dolci ricordi per l'Accademia: proprio ai danni del Pozzuoli risalgono due delle ultime tre promozioni dell'Accademia dalla Serie C alla B2 nelle stagioni 2011/2012 e 2013/2014 (l'altra lo scorso luglio con Villaricca) al termine di una entusiasmante e avvicente serie finale. L'augurio è che i precedenti favorevoli siano di buoni auspicio anche stavolta e si tramutino in un altro risultato positivo. Si gioca a porte aperte, ma con obbligo di green pass, con inizio fissato alle ore 18.00 alla Palestra IPSOAE Petronio di Pozzuoli.